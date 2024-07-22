Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома сообщил, что сенсационное решение президента США Джо Байдена никак не связано с его состоянием здоровья.

Отмечается, что никаких медицинских проблем, которые бы препятствовали выдвижению действующего главы государства на второй срок, у него нет.

Сейчас Байден находится в штате Делавэр, в собственном доме в Рехобот-Бич. Там он проходит самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции, которую подхватил в третий раз.

Именно оттуда он сообщил о своем желании сняться с выборов, а также высказался в поддержку Камалы Харис.

Ранее Байден называл единственным условием своего выхода из предвыборной гонки обнаружение у него серьезного заболевания.