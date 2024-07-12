Британский профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква заявил, что сейчас настал один из лучших моментов для начала переговоров между Россией и Украиной для урегулирования конфликта мирным путем. По мнению академика, шансы на достижения мира на Украине будут намного выше, если в американских президентских выборах победу одержит Дональд Трамп.

Саква отметил, что эскалация конфликта на Украине может привести к третьей мировой, что чревато разрушением всей Европы. Именно поэтому очень важно сейчас достичь перемирия в украинско-российском конфликте. Ведь неизвестно, как проиграются в дальнейшем события после передачи Киеву натовских истребителей F-16.