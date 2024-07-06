Мэр города Голая Пристань Херсонской области Константин Тистол рассказал, что военнослужащие ВСУ получают дополнительные выплаты за уничтожение российской спецтехники, в частности пожарных машин. Об этом глава города рассказал журналистам ТАСС.

Как отмечается в агентстве, украинские операторы дронов специально ведут активную охоту на пожарные машины и ремонтную технику в Херсонской области, тем самым в значительной степени усложняют работу российским пожарным и аварийным бригадам.

Тистол назвал сумму награды, которую получают украинские бойцы за уничтожение российской спецтехники. Она составляет порядка 100 тысяч гривен (примерно 217 тысяч рублей).

По словам мэра Голой Пристани, ВСУшники специально «выманивают» пожарные автомобили, сбрасывая на лесные массивы горючие смеси с помощью БПЛА, чтобы потом вести охоту на спецтехнику.