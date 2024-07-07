Российские военнослужащие подбили боевую машину пехоты Bradley производства США в зоне проведения специальной военной операции. При этом бойцам 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа удалось снять с уничтоженной техники рабочую станцию РЭБ.

«Когда появилась возможность, мы осмотрели данный аппарат на наличие погибших, раненых противника и обнаружили, и “затрофеили” такой нужный и важный для нас РЭБ», – рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости командир штурмовой группы ВС РФ с позывным «Кучер».

По словам российского бойца, им удалось уничтожить украинскую бронемашину Bradley в окрестностях Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Боевая машина пехоты ВС Украины была уничтожена вместе с экипажем при помощи FPV-дронов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором российские десантники подняли флаг ВДВ над освобожденным от украинских боевиков микрорайоном Канал в Часовом Яру.