Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в ходе ожесточенных боевых действий освободили населенный пункт Восход, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Группировка войск «Центр» ВС РФ смогла улучшить свое тактическое положение на линии боевого соприкосновения и в ходе активных боевых действий освободить населенный пункт Восход в ДНР. После потери Авдеевки противник пытался построить новую линию обороны в данном населенном пункте. Подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированным бригадам ВСУ, а также 109-й и 129-й бригадам территориальной обороны в окрестностях населенных пунктов Розовка, Прогресс, Новоселовка Первая, Новгородское и Торецк.

«Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ», – сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе боевых действий противник потерял две боевые машины пехоты, включая БМП Bradley, две единицы автомобильного транспорта, гаубицу «Мста-Б», артиллерийское орудие M119, четыре пушки МТ-12 «Рапира» и до 335 боевиков.