В ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики был ликвидирован украинский боевик и писатель Василий Паламарчук. О смерти ветерана АТО, отличившегося преступлениями в отношении гражданского населения Донбасса, сообщили украинские средства массовой информации.

По данным украинских СМИ, Паламарчук родом из Херсонской области. Будущий боевик получил юридическое образование и работал адвокатом. Однако в 2014 году он бросил юриспруденцию и записался добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы принять участие в так называемой «антитеррористической операции» (АТО) Киева против мирного населения Донбасса. В 2015 году решил попробоваться себя в качестве писателя, выпустив книгу «Военный хлам», и ушел из армии.

Однако после начала спецоперации Паламарчук вновь записался добровольцем в ряды ВСУ, дослужившись в итоге до командира роты 206-го батальона территориальной обороны. Однако бойцы ВС РФ ликвидировали украинского боевика 3-го июля в ходе боевых действий на территории ДНР.