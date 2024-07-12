Подразделения российской армии, входящие в состав группировки войск «Восток» ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции до 980 военнослужащих ВС Украины в период с 6-го по 12-е июля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в своей сводке, опубликованной в официальном Телеграм-канале ведомства.

«Подразделения группировки войск “Восток” в течение недели улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, а также трёх бригад теробороны и соединения нацгвардии», – говорится в сводке Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Восток» в течение недели противник потерял 1 танк, 9 боевых бронированных машин, включая два американских БТР М113, 40 единиц автомобильного транспорта, 16 артиллерийских орудий, включая 10 артсистем западного производства, а также до 980 военнослужащих.