Американский боксер Джарон Эннис успешно защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в поединке с россиянином Давидом Аванесяном. Бой закончился техническим нокаутом после отказа Аванесяна выходить на ринг после пятого раунда.

Поединок за звание чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 66,68 килограмм прошел в Филадельфии в ночь на воскресенье. По правилам бой должен был продолжаться 12 раундов, однако в перерыве после пятого раунда Аванесян отказался выходить на ринг. Поэтому судьи признали победителем американского боксера.

Джарон Эннис должен был встретится в поединке за титул чемпиона мира с канадским боксером Коди Краули, однако из-за травмы последний не смог принять в нем участие. За месяц до назначенной даты поединка Краули заменил российский боксер.

35-летний Давид Аванесян за свою карьеру провел на профессиональном ринге 36 поединков, 30 из которых он выиграл (18 нокаутом), 5 проиграл и одна встреча закончилась ничьей.