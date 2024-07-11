Боевая машина БМР-3М “Вепрь” в три раза ускоряет разминирование территорий, рассказал глава представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с позывным “Кубинец”.

Он отметил, что саперы центра занимаются разминированием территорий и сплошной очисткой местности от взрывоопасных предметов в ДНР. Некоторые минные поля, установленные противником, создают серьезные проблемы, так как неизвестны их границы, а также тип боеприпасов, которые использовал противник.

Боевая машина разминирования БМР-3, которая построена на платформе Т-90, помогает решать подобные проблемы. С ее использованием процесс ускорился примерно в три раза. Также хорошо показывает себя и другая техника для разминирования местности.