Военнослужащий ВС РФ с позывным “Монгол” получил контузию после подрыва боевой машине на вражеской мине. Он вместе с группой сослуживцев спасся, однако оказался посреди минного поля.

В столь сложной ситуации боец не растерялся. Он использовал подствольный гранатомет своего автомата, чтобы проделать проход в минном поле и вывести подразделение прямо к позициям противника. Видео данного эпизода опубликовала “Российская газета”.

Преодолев минные заграждения, военнослужащие атаковали врага и взяли под контроль его опорный пункт, обойдясь без подбитой бронетехники. В ходе перестрелки 12 боевиков ВСУ было ликвидировано.

Напомним, ранее военнослужащий с позывным “Волк” эвакуировал с поля боя горящий танк.