ВС РФ вошли в населенный пункт Нью-Йорк (ранее – Новгородское) в ДНР, впервые с 2014 года прорвав линию обороны под Торецком. Это крупная победа, значение которой сложно переоценить, рассказал порталу “ФедералПресс” российский военнослужащий Александр.

Он пояснил, что ВСУ удерживали Торецк (Дзержинск) с момента начала так называемой “антитеррористической операции” в 2014 году. Сейчас их оборона прорвана – на одном из участке наши бойцы прошли по подземному тоннелю и оказались в глубоком тылу противника.

Из-за паники ВСУ не смогли удерживать оборону, благодаря чему ВС РФ ворвались в Нью-Йорк и сейчас ведут бои в центре этого населенного пункта, расположенного к югу от Торецка. Это стало началом окружения вражеских подразделений в городе.

Украинское командование перебросило туда 95-ю аэромобильную бригаду, однако сил у него явно недостаточно. Из-за проблем с дефицитом живой силы киевский режим вынужден передислоцировать войска с других важных участков фронта, чтобы “заткнуть дыры”.