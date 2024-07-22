Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории, боец смешанных боевых искусств (MMA) Том Аспиналл описал свой опыт общения с российскими спортсменами. Интервью с британским бойцом было опубликовано авторами YouTube-канала Red Corner MMA.

«Считаю их уважительными, позитивными и нереально искренними людьми, с которыми приятно иметь дело», – выразил свое мнение Аспиналл.

По его словам, русские бойцы очень крепкие ребята, которых не просто победить на ринге. При этом россияне очень хороши во всех аспектах, поскольку обычно занимаются разными видами единоборств всю свою жизнь. Аспиналл подчеркнул, что весь его опыт общения с российскими спортсменами оставил у него в памяти только хорошие воспоминания.

Напомним, что британский боец выходил в октагон против двух российских бойцов в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Первый свой поединок против российского бойца Александра Волкова британец выиграл при помощи болевого приема. Второй раз Том Аспиналл дрался с Сергеем Павловичем, одержав победу нокаутом.