Североатлантический альянс отправит на Украину дополнительные зенитно-ракетные комплексы Samp-T и Patriot, однако они не смогут прикрыть от ударов все крупные украинские города, пишет немецкое издание Bild (сайт заблокирован в России).

Сейчас в распоряжении ВСУ имеется четыре “Пэтриота”, которые размещены в Одессе, Львове и Киеве. Столицу прикрывает два ЗРК.

Новые комплексы, по мнению эксперта, будут защищать военные объекты и аэродромы в Кривом Роге, Виннице, Днепропетровске и в Староконстантинове Хмельницкой области, где местная авиабаза уже много раз подвергалась ударам ВС РФ.

При этом Сумы, Николаев, Чернигов и Харьков защищать от ракетных ударов не собираются. Связано это с высокими рисками уничтожения ВС РФ западных комплексов, которые обходятся невероятно дорого.