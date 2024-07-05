Из-за атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск на Кубани погибла шестилетняя девочка. Telegram-канал Baza сообщил, что причиной смерти стало ранение в живот.

Семья девочки пыталась на машине уехать из зоны обстрела, когда по ней попали фрагменты БПЛА. Ребенка сразу доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.

Отмечается, что в настоящий момент официального сообщения о гибели 6-летней девочки нет.

Кроме того, семилетний ребенок попал в больницу после атаки украинских террористов. Сейчас он находится в больнице под присмотров врачей. Зафиксировано ранение в ногу, жизни ребенка ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в результате атаки дронов на Ростов на берегу Дона вспыхнул сильный пожар.