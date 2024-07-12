Российские войска ударили по складу с боеприпасами ВС Украины, расположенному в окрестностях населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Военная хроника».

Жители города Константиновка сообщили о мощном прилете в районе, где располагался склад с боеприпасами украинской армии. Авторы материала отмечают, что данный населенный пункт имеет важное значение для ВСУ, поскольку является тыловым складом обеспечения мощных укрепрайонов, расположенных в Нью-Йорке и Торецке.

В случае освобождения российскими войсками Торецка, ситуация для украинской армии в Донецкой Народной Республике резко ухудшится. В таком случае российская армия сможет приблизится к Константиновке, Славянску и Краматорску.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что командование ВСУ меняет военнослужащих регулярных армейских частей, дислоцируемых в Херсонской и Николаевской областях, на мобилизованных заключенных.