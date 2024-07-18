В ночь на 18 июля средствами ПВО ВС РФ была отражена массированная атака украинских беспилотников на Крым и другие российские регионы. В ответ армия России ударила по тыловым объектам ВСУ на Украине. Подробности в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец».

Жители Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей сообщили о громких взрывах, прозвучавших в ночь на 18 июля. По предварительным данным, в окрестностях Кривого Рога российская авиация и ракетные войска нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома, где могут размещаться истребители F-16.

В Днепре (ранее Днепропетровск) взрывы прозвучали в самом городе. Здесь Вооруженные силы Российской Федерации ударили по местам временной дислокации личного состава и военной техники ВСУ. В Кременчуге (Полтавская область) прозвучало три мощных взрыва. Местные жители сообщают о звуках вторичной детонации и сильном пожаре после прилетов. По предварительным данным, был уничтожен склад с боеприпасами, которые украинская армия накапливала для будущего контрнаступления.