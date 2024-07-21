Специалисты французско-египетской экспедиции обнаружили под водой в реке Нил в Асуане барельефы и подписи египетских фараонов из Нового и Позднего царств. Ученым удалось установить, что археологические находки имеют подписи Тутмоса IV, Априса, Аменхотепа III, Априса, Псамтика II. Такую информацию сообщили в Министерстве туризма и древностей Египта.

Археологи обследовали подводный участок в реке Нил с южной стороны от города Асуана. Данный участок был затоплен в период 60-70-х годов ХХ века во время строительства Асуанской плотины.

Многие древнеегипетские памятники были перевезены на хранение в другие места, но все равно осталось множество артефактов, которые не смогли демонтировать до затопления. Поэтому специалисты организовали данную экспедицию, чтобы найти данные барельефы.

Специалисты зафиксировали на фото и видео изображения и тексты барельефов. Также было найдено несколько надписей, которые специалисты сейчас будут расшифровывать.