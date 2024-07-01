Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский резко сменил свою риторику, совершив смену курса в своей политике. Слова Арестовича процитировало украинское издание «Страна.ua».

По словам Арестовича, в последнее время киевский режим во главе с Зеленским активно заявляет о готовности к переговорному процессу по поводу завершения боевых действий до конца текущего года. Как считает экс-советник украинского лидера, риторика Зеленского развернулась на 180 градусов.

Бывший советник прокомментировал заявления президента Украины, который два с половиной года заявлял, что ВСУ будут вести боевые действия и отвоевывать территории до достижения границ 1991 года.