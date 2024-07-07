Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видео боевой работы дроноводов ВС РФ, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов разгромили позиции противника.

Он отметил, что наши бойцы провели “мастер-класс” по уничтожению позиций противника.

“Также предоставляются услуги по ликвидации складов БК и штабов противника. Для иностранных клиентов предусмотрена гибкая система скидок”, – с юмором добавил Борис Рожин.

На кадрах видно, как бойцы обнаруживают вражескую позицию и запускают по ней беспилотник. Дрон точно поражает цель, после чего от от постройки остаются только руины.

Ранее эксперт также рассказал о российском подразделении, которое нанесло удар по противнику из РСЗО “Град”, получившей повреждения.