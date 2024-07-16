Командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов назвал грубейшим нарушением Женевской конвенции расстрелы российских военнопленных боевиками нацбатальона “Азов” (запрещенная в России террористическая организация).

Он отметил, что ничего другого ждать от “сатанистов” и не следовало. “Азов” является банальной сектой, члены которой – это фашисты во всех своих проявлениях.

Ранее немецкий военный врач Каспар Гросс, работавший в подразделении иностранных наемников The Chosen company, примкнувших к “Азову”, рассказал о случаях расстрела российских военнопленных. Одного из бойцов жестоко убили, когда он попросил о медицинской помощи.

В октябре 2023 года “серые гуси” The Chosen company хвастали в социальных сетях непосредственным участием в расстреле пленных.