Заместитель главы Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция на Украине может завершиться уже осенью текущего года. Предпосылки к завершению СВО Алаудинов перечислил в эфире канала «Россия-1».

«Мы настроены на победу… В этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», – заявил командир «Ахмата».

Он подчеркнул, что завершение спецоперации может быть связана с двумя основными причинами. Первая – выборы в Соединенных Штатах и Европе. Вторая – истощение всех ресурсов на Украине.

Апты Алаудинов добавил, что народ на Западе уже прекрасно понимает, что их деньги идут на Украину вместо финансирования внутренних нужд. Поэтому результаты выборов будут соответствующие. В свою очередь и большинство украинцев выражают недовольство ситуацией внутри своей страны.