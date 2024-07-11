Заместитель главы Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция на Украине может завершиться уже осенью текущего года. Предпосылки к завершению СВО Алаудинов перечислил в эфире канала «Россия-1».
«Мы настроены на победу… В этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», – заявил командир «Ахмата».
Он подчеркнул, что завершение спецоперации может быть связана с двумя основными причинами. Первая – выборы в Соединенных Штатах и Европе. Вторая – истощение всех ресурсов на Украине.
Апты Алаудинов добавил, что народ на Западе уже прекрасно понимает, что их деньги идут на Украину вместо финансирования внутренних нужд. Поэтому результаты выборов будут соответствующие. В свою очередь и большинство украинцев выражают недовольство ситуацией внутри своей страны.
«Это все накладывается одно на другое, и, естественно, любой маломальский аналитик, который может это просчитать, он тоже понимает, что Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали», – резюмировал Алаудинов.