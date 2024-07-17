Власти США планируют выкупить 32 истребителя F-16 в модификации Block-30 для их последующей модернизации и передачи Вооруженным силам Украины. Об этом в своем материале сообщает телекомпания Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

Авторы материала отмечают, что Киев планирует получить 60 списанных из вооруженных сил Дании, Норвегии и Нидерландов истребителя F-16. Однако в Киеве заявили о желании получить от Запада не менее 150 натовских истребителя. Возможная передача властями Греции истребителей F-16 Соединенным Штатам Америки для их последующей модернизации и передачи ВСУ направлена на достижения поставленной украинскими властями цели.

Источник телекомпании отмечает, что США планируют выкупить у Греции истребители F-16, чтобы провести их техническую ревизию и модернизацию перед отправкой на Украину.

Ранее Вашингтон заявил, что истребители F-16, предназначенные для передачи Киеву, будут базироваться исключительно на территории Украины.