Наемник из Колумбии в социальных сетях призвал не ехать на Украину, так как там их ожидает только смерть. Он заявил, что сам попался на удочку украинских вербовщиков, которые пообещали хорошие деньги, но не предупредили, что воспользоваться ими можно и не успеть.

По словам наемника, российские ВС выставляют сотни своих дронов против одного украинского, а также десять гаубиц против одной у ВСУ. Огромное превосходство артиллерии РФ превращает конфликт в “противостояние с гигантом”, победить в котором невозможно.

Также наемник рассказал, что ему пообещали заплатить в 3-4 раза больше, чем он мог бы заработать в родной стране. Но те, кто надеется разбогатеть, ошибаются, так как для получения денег нужно еще и выжить. А это малореально под постоянным огнем российской артиллерии и атаками дронов.

“Не позволяйте своим детям, отцам, братьям приезжать сюда на верную смерть”, – призвал колумбиец.