Армия России активно наступает практически на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, а ближайшие месяцы и вовсе станут для ВСУ самыми тяжелыми за весь 2024 год. Об этом в своем сюжете сообщает телеканал ABC News со ссылкой на экспертов.

Военный аналитик вашингтонского Фонда Карнеги (признан в России иноагентом) Майкл Кофман считает, что ближайшие два-три месяца станут для украинской армии наиболее тяжелыми за весь текущий год. По его словам, 6-месячная задержка с поставками боеприпасов и вооружением на Украину со стороны США создали максимально благоприятные условия для Вооруженных сил Российской Федерации.

При этом командование ВСУ не успело построить качественные линии обороны на фронте. На этом фоне российская армия смогла обеспечить себе преимущество в количестве личного состава и вооружений, а также в качестве экипировки. Эксперты сходятся во мнении, что итогом затяжного конфликта на Украине станет безоговорочная победа армии России.

Единственный шанс ВСУ переломить ситуация – организация неожиданного контрнаступления. Однако в этом году украинская армия не располагает достаточными ресурсами.