Ровно 80 лет назад, 20 июля 1944 года высокопоставленные офицеры вермахта попытались ликвидировать Адольфа Гитлера. Однако операция “Валькирия” с треском провалилась.

После Сталинградской битвы и дальнейших событий многие генералы и офицеры фашистской армии поняли, что Германия обречена. В 1944 году они решились пойти на физическое устранение фюрера.

Хеннинг фон Тресков, который был ярым противником политики Гитлера и желавший прекратить мировую войну, в 1943-м познакомился с подполковником Клаусом фон Штауффенбергом. Именно с его участием операция “Валькирия”, которая изначально разрабатывалась на случай выхода Гитлера из игры, стала планом по его убийству.

20 июля в ставке Вольфшанце Штауффенберг разместил как можно ближе к сидящему за столом фюреру портфель со взрывчаткой. Сам он вышел, сославшись на срочный звонок. Раздался взрыв, однако Гитлеру удалось выжить. Четверо высокопоставленных генералов и офицеров погибли.

Фюрера спас массивный стол, Гитлеру лишь разорвало и обожгло брюки. Также он получил контузию и разрыв барабанной перепонки.

Штуффенберг считал, что Гитлер уже устранен, однако позже он и остальные заговорщики были схвачены и осуждены. Самого исполнителя расстреляли, многих повесили на струнах от рояля, которые не дают быстро задохнуться. фон Тресков уехал на фронт, где подорвался на своей же гранате.