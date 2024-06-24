Спустя три часа после террористической атаки ВСУ на Севастополь ни одно западное СМИ ничего не написало о ней. Это молчание прокомментировала американская журналистка Джулия Канин.

Она отметила, что несмотря на гибель мирного населения, в том числе и детей, в США и других странах пресса хранит “тотальное молчание”. То же самое наблюдалось также, когда украинская армия беспрестанно бомбила мирные города Донбасса в период с 2014 по 2022 годы.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за эту атаку должен нести ответственность Вашингтон, так как именно американские специалисты вводят полетные задания для ракет ATACMS. ВСУ лишь осуществляют пуск этих боезарядов.

Напомним, в результате атаки погибли трое детей и двое взрослых, 151 человек пострадал. Пятеро детей и семеро взрослых находятся в тяжелом состоянии.