Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал на своей страничке в социальной сети X (ранее Twitter, заблокированный в России) ракетный удар со стороны ВС Украины по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители.

«Это акт войны», – написал Хинкл.

По его словам, Военно-воздушные силы США принимали участие в атаке на Крым, корректируя полет ракеты ATACMS с кассетной боевой частью при помощи разведывательного беспилотного летательного аппарата, находящегося в небе над акваторией Черного моря.

Хинкл подчеркнул, что Украина превратилась в террористическое государство поскольку использует ракеты американского производства для нанесения ударов по мирным жителям Крыма, входящего в состав Российской Федерации.

В воскресенье, 23-го июня, украинские боевики атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет сдетонировала в небе над пляжем, где отдыхали гражданские. Ранения получило более 140 мирных жителей, еще четыре человека погибло на месте, включая двоих детей.