Владлена из Севастополя, получившая ранения во время атаки ВСУ на Севастополь, рассказала РИА Новости, как спасали детей, стремясь вывезти их в безопасное место.
Она отметила, что еще плохо чувствует себя, так как пострадала после удара, но отлично помнит все происходившие 23 июня события.
По ее словам, сперва над головой прогремел взрыв. В этот момент крестник Владлены Ваня сразу же вышел из воды и помчался под навес. Практически сразу начали падать шарики – суббоеприпасы кассетной боевой части ракеты ATACMS.
“Я стояла и не могла себе позволить лечь. Потому что заводили детей. И последний шарик упал недалеко от бара, где мы прятались. У меня заложило уши, а в ноге осколок. Потом это закончилось. Рядом со мной были еще дети. Их мать или ранило, или убило”, – рассказала девушка.
Отдыхающим помогали спасатели пляжа, а также официант и бармен из кафе. Затем присоединились те, кто уцелел после атаки.
“Дети говорят — возьмите нас с собой. Мы без родителей. Я им говорю, у меня машина забита — пошли на руки, на колени. Куда-нибудь сядем. И мы уехали оттуда. Только потом осознание пришло, что с нами случилось”, – сообщила Владлена.