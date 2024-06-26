Владлена из Севастополя, получившая ранения во время атаки ВСУ на Севастополь, рассказала РИА Новости, как спасали детей, стремясь вывезти их в безопасное место.

Она отметила, что еще плохо чувствует себя, так как пострадала после удара, но отлично помнит все происходившие 23 июня события.

По ее словам, сперва над головой прогремел взрыв. В этот момент крестник Владлены Ваня сразу же вышел из воды и помчался под навес. Практически сразу начали падать шарики – суббоеприпасы кассетной боевой части ракеты ATACMS.

“Я стояла и не могла себе позволить лечь. Потому что заводили детей. И последний шарик упал недалеко от бара, где мы прятались. У меня заложило уши, а в ноге осколок. Потом это закончилось. Рядом со мной были еще дети. Их мать или ранило, или убило”, – рассказала девушка.

Отдыхающим помогали спасатели пляжа, а также официант и бармен из кафе. Затем присоединились те, кто уцелел после атаки.