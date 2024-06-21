Супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в Сеть фотографии с отдыха на одном из зарубежных курортов. Модель продемонстрировала безупречную фигуру, снявшись в купальнике у бассейна.

Настя Овечкина сфотографировалась также на яхте. На ней надет купальник коричневого цвета.. Девушка стоит в откровенной позе, которая отлично подчеркивает ее фигуру и демонстрирует отличную форму. При этом она не стала рассказывать подписчикам, где именно отдыхает.

Поклонники высказали восхищение красотой модели, а также пожелали ей счастья в браке с Овечкиным.

Анастасия – дочь известной советской актрисы Веры Глаголевой. Она в 2015 году начала встречаться с хоккеистом Овечкиным, а спустя год вышла за него замуж. Семья воспитывает двоих сыновей – 5-летнего Сергея и 4-летнего Илью.