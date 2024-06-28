Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной со словенским президентом Наташей Пирц-Мусар пресс-конференции заявил, что Украина планирует подготовить детальный план по урегулированию конфликта до конца текущего года. По словам украинского лидера, соответствующий документ будет состоять из детально расписанных пунктов.

«Мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами… Детальный план будет готов в этом году», – заявил Зеленский.

Глава украинского государства также подчеркнул, что сейчас руководство страны разрабатывает три основных детальных плана по вопросам энергетики, продовольственной безопасности и обменам военнопленными. Эти планы должны войти в единый план по урегулирования конфликта на Украине.

Зеленский в очередной раз заявил, что Киев не намерен затягивать боевые действия. Он подчеркнул, что надеется на скорейший приход к справедливому миру.