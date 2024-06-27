Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита ЕС заявил, что уже в ближайшие месяцы Киев планирует разработать план урегулирования конфликта. Также он отметил, что после “мирной конференции” в Швейцарии Украина не контактировала с Москвой.

По словам Зеленского, Киев не хочет затягивать вооруженное противостояние, так как понес огромные потери убитыми и ранеными. Ко второму “мирному саммиту”, который состоится, скорее всего, в конце года, у него должен быть разработан механизм урегулирования конфликта, который затем будет представлен российской стороне.

Ранее он обещал к июля представить “конкретику ради мира”, над которой уже ведут работу специально созданные профильные группы.