Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по зданию Научно-исследовательского института (НИИ) во Львове ударными беспилотными летательными аппаратами «Герань-2». Соответствующие кадры с последствиями удара были опубликованы авторами Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В результате ночной атаки зафиксировали еще одно разрушение – административное здание Научно-исследовательского института», – приводят авторы Телеграм-канала заявление мэра города Львов Андрея Садового.

Судя по опубликованным снимкам, здание НИИ получило значительные повреждения в результате удара российских дронов. Вероятнее всего, в здании института велась деятельность, связанная с военным сектором.

Ранее комбат 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук в интервью украинским СМИ заявил о критической ситуации на фронте. По его словам, если военное и политическое руководство страны не сможет провести работу над собственными ошибками, Киев в скором времени проиграет на поле боя.