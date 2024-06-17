Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков пообщался с российскими штурмовиками, которые выбили боевиков ВСУ из населенного пункта Старомайорское.

Так, командир подразделения с позывным «Шторм» отметил, что задача была не из легких – на каждом шагу противник настроил фортификаций, было большое количество «лисьих нор», в которых скрывался враг.

«Заходя туда, все всё знали, у всех были свои задачи. У нас было три группы, работала наша артиллерия. Кинули дымы. Заходили вообще красиво. Все зачистили, закатились на свои объекты: третья группа, первая, вторая. Все было четко, зашли на ура», – рассказал «Шторм».

Он отметил, что бойцы действовали на адреналине, никакого страха не было и в помине. Кроме того, все четко знали, что им нужно делать. После того как удалось зайти и снять мины, следом подъехали танковые подразделения, поэтому появилась возможность выдохнуть и расслабится.