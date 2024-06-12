Ростовская туристическая компания включила в программу туров выходного дня курортный город Бердянск в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

На своей странице в социальной сети он написал, что маршрут выбран компанией не случайно, он абсолютно безопасен и предоставляет отличное качество отдыха за сравнительно низкую цену.

Ранее министерство туризма Запорожской области провело информационный тур, в ходе которого продемонстрировало все преимущества отдыха в Бердянске представителям туристического бизнеса.

Теперь Бердянск стал первым пунктом в регионе, который включили в маршрут выходного дня «Азовская волна».

Ранее представитель одной из туристических фирм Ростовской области рассказал СМИ, что местные жители не испугаются беспилотников ВСУ и с удовольствием отправятся на отдых в Крым.