Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обещание Соединенных Штатов ввести санкции против МУС за преследование их союзников. По ее словам, подобные заявления выглядят, как «артхаус, декаданс».

Захарова высказала свою точку зрения, касаемо риторики США в данном вопросе на форуме «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов».

«США намерены вводить санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), если он будет принимать решения в отношении американских союзников. А если в отношении США – это, само собой, сразу, видимо, расстрел на месте», – заявила официальный представитель МИД РФ.

Но, в то же время, по словам Захаровой, решения МУС в отношении противников Соединенных Штатов вполне устраивают Вашингтон.

Накануне комитет палаты представителей американского конгресса был одобрен законопроект о введении санкций против МУС. Причиной является рассмотрение дел в отношении США и их союзников.