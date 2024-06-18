Южнокорейские громкоговорители для пропаганды на Северную Корею оказались негодными

На фоне сорванной психологической войны с Пхеньяном Министерство национальной обороны Южной Кореи продолжает судебные тяжбы против поставщиков аудиотехники, утверждая, что громкоговорители слишком тихие и не способны распространять пропагандистские сообщения достаточно далеко. Источник: Reuters.

9 июня 2024 года Сеул возобновил вещание через громкоговорители, направленное на Северную Корею, после шестилетней тишины на фоне межкорейского соглашения от 2018 года.

Существующие громкоговорители были в числе 40 систем, приобретенных южнокорейским военным министерством в 2016-м после артиллерийской перестрелки двух Корей на фоне спора из-за пропагандистского вещания, случившейся в 2015 году.

По техническим условиям Министерства национальной обороны аудиосистемы должны передавать поп-музыку и политические послания на дистанцию свыше 10 километров с тем, чтобы охватить северокорейский город Кэсон с его почти 200 000 жителей.

Но опубликованные уже в то время данные нескольких аудитов, с которыми ознакомилось агентство «Рейтер», показали, что новые динамики не соответствуют требуемым условиям, поскольку не обладают достаточной мощностью.

Неэффективная техника пропаганды

По словам Ким Ён Су, отставного офицера южнокорейских ВМС, в 2016-м громкоговорители прошли два из трех полевых испытаний, которые проводились утром или ночью, когда звук распространяется дальше всего.

В настоящее время Сеул использует громкоговорители нечасто, чтобы не беспокоить жителей близлежащих районов Южной Кореи, объяснил Ким. Во время своей флотской службы он занимался расследованием причин недостаточной мощности пропагандистских динамиков, а затем поднял эти вопросы перед правительственными органами по надзору за коррупцией и перед полицией.

В результате южнокорейское Министерство национальной обороны решило подать в суд на производителя громкоговорителей, но судья отклонил иск, посчитав, что на конечную производительность этой аудиотехники влияют слишком многие факторы окружающей среды.

В ходе тестовых испытаний 2017 года выяснилось, что аудиосообщения или песни из системы пограничных динамиков невозможно разобрать далее 7 километров, а чаще всего не дальше 5 километров. По заключению проводивших аудит специалистов этого недостаточно, чтобы вещать на такой город, как Кэсон.

Из Министерства национальной безопасности сообщили для Reuters, что производительность громкоговорителей может варьироваться в зависимости от таких условий, как температура, влажность и рельеф местности, но там не считают, что приобретенные динамики должны быть настолько маломощными.

Ким Сон Мин, перебежавший в Южную Корею в 1999 году и руководящий сеульской радиостанцией, транслирующей новости на Северную Корею, сообщил, что гористая местность на границе и наличие у Пхеньяна собственных активных громкоговорителей в этом районе еще больше уменьшают охват психологического воздействия на северокорейцев.

Он отметил, что радиопередачи Северной Кореи направлены не столько на завоевание расположения у южнокорейцев, сколько на «подавление» сеульских радиопередач путем приглушения или искажения транслируемых посланий.

Тем не менее, подчеркнул Ким Сон Мин, на жителей Северной Кореи эти южнокорейские послания или навязчивые кейпоп-мелодии, запрещенные Пхеньяном, способны оказывать значительное психологическое воздействие.

Согласно южнокорейским СМИ, ссылающимся на госчиновников, по меньшей мере два северокорейских солдата с границы бежали на Юг в 2017-м после того, как наслушались передач по громкоговорителю.

Гневная реакция Пхеньяна на эти передачи также свидетельствует о том, что пограничный громкоговорители задевают нервы северокорейских властей, заявил Стив Тарп, отставной офицер армии США, многие года служивший на рубеже между двумя Кореями.

«Мы убеждены, что северокорейцы считают эти трансляции отчасти эффективными, поскольку они потратили много ресурсов на то, чтобы их прекратить», – отметил Тарп.