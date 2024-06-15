Звезда сериала «Ментовские войны Александр Устюгов осудил специальную военную операцию, однако продолжает активно сниматься в кино и выступать со своей музыкальной группой «Экибаситуз», рассказал портал News.ru.

Родился актер 17 октября 1976 года в одноименном городе в Казахстане, с детства увлекался музыкой, некоторое время трудился на угольном разрезе «Восточный».

В 1993 году Устюгов поступает в Омскую государственную академию путей сообщения по специальности инженер вагоностроения, однако после 3 семестров обучения круто меняет направление.

Он заканчивает Омский областной колледж культуры и искусства, после чего уезжает в Москву и поступает в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина.

Среди успешных работ актера – не только «Ментовские войны», но еще и сериалы «Чума», «Метод Михайлова», «Художник», «Киллер», «Обратный отсчет», «Марш Турецкого» и прочие. Сейчас Устюгов вместе с Оксаной Акиньшиной готовится к съемкам в Баку, где сыграет русского офицера эмигранта, после революции уехавшего в Константинополь.

После высказываний актера об СВО общественная организация «Внуки» пыталась обращаться к властям Санкт-Петербурга, чтобы запретить его концерты. Однако никакой реакции не последовало.

Сейчас он продолжает выступать и активно сниматься. В скором времени можно ожидать появления на экранах проектов «Столыпин», «Последний богатырь. Наследник», «Спасение капитана Максимова» и прочих.