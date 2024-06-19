Украинский гранатометчик выстрелил прямо перед собой в блиндаж из-за попадания в него российского снайпера в момент выстрела. Об этом в беседе с корреспондентом ТРК «Звезда» рассказал российский стрелок из состава 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Фантазер».

Во время штурма одного из опорников противника на Южно-Донецком направлении снайпер ВС РФ с позывным «Фантазер» заметил, как из блиндажа появился гранатометчик ВСУ. Благодаря моментальной реакции российского стрелка, получивший ранение украинский гранатометчик выстрелил себе под ноги в собственном блиндаже. Момент попадания в украинского боевика и детонация выстрела из гранатомета в блиндаже ВСУ попала на видео.