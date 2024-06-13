Российский взрывотехник «Монтана» рассказал, что для украинских нацистов нет ничего святого, они пытаются убить как можно больше гражданских. По словам специалиста, ему пришлось разминировать большого плюшевого зайца. В него под кнопку «Я тебя люблю» заложили 16 кг тротила.

Боец сообщил телеканалу «Звезда», что если бы зайца не разминировали, его могли найти дети, которых привлекают такие плюшевые игрушки, или подобрать взрослые. Это привело бы к серьезной трагедии.

Ранее пресс-служба ФСБ выложила в сеть кадры, на которых агент СБУ минировал инвалидную коляску. Он не знал, что за ним следят, поэтому спокойно выполнил свою работу. Но его взяли на горячем.

Ранее стало известно о ранении троих корреспондентов телеканала НТВ. По предварительной информации, они попали под удар БПЛА и сейчас находятся в коме.