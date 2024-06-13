Журналисты телеканала НТВ находятся в коме, предположительной причиной их ранения является атака украинского беспилотного аппарата, передает агентство ТАСС.

«Причиной ранений съемочной группы телекомпании НТВ в Горловке ДНР мог стать украинский беспилотник», — сообщили представители оперативных служб.

Военный корреспондент Александр Сладков также придерживается этой версии. Он считает, что операторы дронов ВСУ специально охотились на журналистов и выцеливали именно их.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении трех корреспондентов НТВ. Один из них – это Алексей Ивлиев. Все трое находятся в операционной в коме.

Украинские ВС неоднократно атаковали российских журналистов. Также они бьют по жилым домам и гражданским объектам, не в силах что-либо противопоставить российской армии на поле боя.