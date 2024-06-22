В ночь на 22 июня Киев получил достойный ответ за массовый налет БПЛА на территорию России днем ранее. Ракеты и дроны хозяйничали в воздушном пространстве Украины и, помимо других объектов, разгромили очередные теплоэлектростанции.

В “Укрэнерго” уже заявили о серьезных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в Запорожской и Львовской областях. Для атак использовались ракеты Х-101, запускаемые стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, “Калибры” и дроны-камикадзе “Герань”.

В Сети то и дело появлялись сообщения о взрывах в Павлограде, в Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой областях. В результате прилеты зафиксированы на военном аэродроме и складах с запасными частями для самолетов. Но главными целями все же были энергообъекты.

Так, в Стрые Львовской области разрушена электроподстанция, в Запорожской из строя вышла ТЭС.

Киев продолжает отчитываться об “успешных” ударах по российской территории, однако граждане страны отлично видят, что в ответ на эти террористические атаки Россия точечно выбивает украинскую энергетику. Причем если НПЗ и нефтебазы в РФ, которые атакуют ВСУ, восстанавливаются в течение нескольких дней, ТЭС и другие объекты на Украине приходят в негодность уже навсегда.