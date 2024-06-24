Украинская армия использует торговые суда для нанесения ударов по Крыму. ВСУ размещают на сухогрузах, пришвартованных в порту Одессы, пусковые установки ракет ATACMS производства США. Об этом сообщает Телеграм-канал «Военное дело».

«ВСУ наносят ракетные удары по Севастополю и Крыму при помощи сухогрузов», – пишут авторы Телеграм-канала.

Украинская армия размещает пусковые установки на палубе грузовых судов, которые выходят в открытое море, наносят удары по объектам в Крыму, а затем возвращаются в порт Одессы. Таким образом ВСУ пытаются прикрыть переделанные сухогрузы обычными торговыми судами, находящимися в одесском порту.

Напомним, что 23-го июня украинская армия нанесла удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты было уничтожено средствами ПВО ВС РФ, а пятая сдетонировала над пляжем в Севастополе, в результате чего погибло четыре человека, а более 140 мирных граждан получили ранения различной степени тяжести.