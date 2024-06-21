В подконтрольном украинской армии городе Херсоне зафиксирована вспышка холеры. Большая часть заболевших являются военнослужащими ВС Украины, однако опасная болезнь начала распространятся и среди гражданского населения. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

«В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек», – приводит слова представителя подполья автор материала.

По информации пророссийского подолья, в больницах уже зафиксировано не менее 12 летальных случаев. Большая часть заболевших холерой являются военнослужащими украинской армии, однако в последние дни болезнь начала распространятся и среди гражданского населения города.

Представитель подполья отметил, что назначенные Киевом чиновники боятся паники среди мирного населения и выдают вспышку холеры за брюшной тиф. Источником заражения является некачественная вода. В зоне риска находятся жители, проживающие в пригороде Херсона – Антоновке, Садовом и Белозерке.