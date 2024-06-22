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Украинские ВС контролируют сейчас только юго-западную часть города Часов Яр, сообщил портал “Военное дело”, Отмечается, что российские войска взяли под полный свой контроль промышленную зону микрорайона “Канал” и территории к северу от ул. Олега Кошевого.

Также ВС РФ взяли часть урочища Орлова, но непосредственно у железной дороги сражения продолжаются, противник оказывает ожесточенное сопротивление.

На Харьковском направлении Киев рвется в контратаки, пытаясь выбить российские ВС из Волчанска и Глубокого. В районе Авдеевки ВС РФ удерживают инициативу. Они заняли большую часть Карловки, заставив ВСУ отступить от берега местного водохранилища.

На Донецком направлении подолжаются бои за Красногоровку и Максимильяновку.