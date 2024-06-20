В ночь на 20 июня к Волчанску Харьковской области было переброшено первое подразделение ВСУ, составленное из бывших заключенных. Оно тут же вступило в бой и было разгромлено, рассказал Telegram-канал “Северный ветер”.

«Группу сразу же обстреляли из гранатометов АГС, обратив в бегство. А затем разбежавшийся по лесопосадке отряд накрыла тяжелая артиллерия. В результате из 15 человек смогли спастись только четверо. Остальные остались лежать на подступах к мосту», – рассказали авторы публикации.

Они отметили, что для заключенных, которых не особо старались подготавливать к боевым действиям, первый бой превратился в настоящую мясорубку.

Всего Киеву удалось привлечь в зону СВО 3700 осужденных. Они поклялись, что будут кровью смывать свою вину за совершенные преступления, после чего отправились на фронт.