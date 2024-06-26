Телеграм-канал «Оборонка» опубликовал ряд видеозаписей, на которых запечатлена работа российских беспилотников, получивших прозвище «Царь-дроны». Данные дроны-камикадзе несут в себе сверхмощный заряд, поэтому после удара по заданной цели, просто сравнивают ее с землей.

На видео можно рассмотреть, как российский беспилотник, оснащенный двумя килограммами взрывчатки, достигает поставленной цели. Происходит очень мощный взрыв, в результате которого дома, где поселились украинские боевики, разлетаются в щепки.

Царь-дрон наделен разрушительной силой, поэтому он в считанные секунды эффективно уничтожает любые постройки и прочие места укрытия противника.

В зоне проведения специальной военной операции российские силы также активно начали применять ударно-транспортный дрон «Перун». По характеристикам, этот беспилотник сравнивают с украинским дроном-грозой «Баба Яга». Данный БПЛА достаточно мощный, поэтому кроме грузов и боеприпасов он способен даже десантировать личный состав.