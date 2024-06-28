Бойцы ВДВ РФ группировки войск “Днепр” разгромили пункт управления батальона ВСУ на правом берегу. Подробности раскрыло Минобороны России.

Удар был нанесен 152-миллиметровой артиллерийской установкой “Гиацинт-Б”. В результате атаки были уничтожены высокопоставленные офицеры и боевики ВСУ, что позволило полностью парализовать подразделение.

Ранее российская ракета прилетела в Николаевскую область. По сообщениям координатора местного подполья Сергея Лебедева, именно оттуда в момент атаки на Севастополь работала американская РСЗО HIMARS. Эти установки используются для пуска дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

ВС РФ все чаще бьют по тыловым районам Украины, где располагаются склады с оружием боеприпасами, военные аэродромы, ожидающие прибытия американских истребителей F-16, объекты ВПК и энергосистемы, работающие на нужды ВСУ.