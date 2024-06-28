ВС России ударили по населенным пунктам Котлярово и Шевченко, расположенным недалеко от военного аэродрома Кульбакино под Николаевом. Именно оттуда ВСУ наносили регулярные удары по Херсонской области и Крыму американскими ракетами ATACMS.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что взрыв прогремел в 21:45 в четверг, 27 июня. При этом слышались вторичные детонации, указывающие на попадание по складу боеприпасов ВСУ. Не исключено, что там как раз хранились американские ракеты.

Во время террористической атаки на Севастополь, унесшей жизни четырех человек, среди которых двое детей, подпольщики сообщали, что реактивная система залпового огня HIMARS работала как раз в этом районе.