Утром 22 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по выявленному пункту временной дислокации украинских военнослужащих, расположенному в окрестностях Ивано-Франковска. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Утром в 4:30 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев», – заявил Лебедев.

По его словам, военнослужащие украинской армии выбрали одно из учебных заведений области в качестве пункта временной дислокации. По нему был нанесен точный удар со стороны ВС России. С мест сообщают о переполненных госпиталях, в которые свозят раненых украинских солдат. Медицинский персонал местных больниц был переведен на усиленный режим работы.

Сергей Лебедев также сообщил об ударах ВС России по военным объектам в Львовской области и объектам энергетической инфраструктуры в Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях.