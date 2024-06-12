Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал порталу News.ru, что взрыв и пожар на предприятии польского военно-промышленного комплекса Mesko – это далеко не последнее подобное происшествие.

Он не исключит, что это и есть тот самый ассиметричный ответ РФ на разрешение Запада использовать натовское вооружение по ее территории.

«Как частное лицо, не связанное с разведкой России, хотел бы предположить и поверить, что это действия наших спецслужб. И неважно, действуют ли они сами или со сторонниками РФ в Европе», — пояснил аналитик.

Он отметил, что если высказываться более политкорректно, то взрыв вполне может быть результатом нарушений техники безопасности. Поэтому предприятиям, работающим на оборонно-промышленный комплекс стран Европы, стоило бы следить за этим, а также за набором только квалифицированных рабочих.

«Как известно, при сварочных работах возникают искры, от которых разгорается большое пламя. И чем дальше, тем будет больше происходить подобных неприятностей: совершенно случайно будут взрываться и склады, и производства. Это неизбежно: как аукнется — так и откликнется», — подвел итог Онуфриенко.

Напомним, польское предприятие поставляло на Украину артиллерийские снаряды и переносные зенитно-ракетные комплексы “Пиорун”.